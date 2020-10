La probabile chiusura di Rai Storia, canale tematico della Radio Televisione Italiana, sta provocando una ridda di polemiche e mobilitando tutto il mondo della cultura. Dagli appelli in suo sostegno alle catene di solidarietà, fioccano le iniziative online per scongiurare la fine di questa importante voce nel panorama televisivo dell’informazione.

Ultima, ma solo in ordine di tempo, la petizione su change.org denominata ‘Salviamo Rai Storia’ in cui si spiega: “Con questa petizione vogliamo sottolineare come, a differenza della proposta presentata in CdA Rai, il canale Rai Storia vada potenziato, migliorato e maggiormente pubblicizzato. La divulgazione storica può essere un antidoto a una pericolosa deriva antiscientifica e revisionista (quando non sfocia nel negazionismo complottista tout court). Una deriva a cui assistiamo sempre più spesso nel dibattito pubblico nazionale, soprattutto in merito a tragici periodi della nostra storia. Difendiamo Rai Storia perché è la nostra voce sul piccolo schermo e perché senza conoscenza del passato non può esserci costruzione del futuro.”

I motivi della possibile chiusura

Alla base di questa probabile decisione, sembrerebbe esserci la scure della spending review calata sul bilancio del servizio televisivo pubblico per sistemare i conti in rosso della Rai che quest’anno, secondo quanto scrive Il Fatto Quotidiano, rischierebbe una perdita di 130 milioni e arrivare a 190 milioni nel 2021. A prospettare l’eventuale necessità di un taglio del bilancio e di un probabile accorpamento di Rai Storia e Rai 5, sempre da quanto riporta Il Fatto Quotidiano, il “piano di riorganizzazione che l’ad Fabrizio Salini ha presentato in Cda Rai” nel quadro di una riduzione di spesa considerata come necessaria per l’intera azienda. Va precisato però che al momento da Viale Mazzini non trapelano né smentite e né conferme.

Varata nel 2009 per ampliare l’offerta culturale del servizio pubblico televisivo, la programmazione di Rai Storia si è subito distinta per le sue puntuali ed esaurienti trasmissioni di divulgazione storica. Inoltre, i suoi numerosi approfondimenti e i dibattiti dedicati alla storia d’Italia e del Mondo, con curiosità e aneddoti su fatti e personaggi, sono stati spesso un riferimento per le indagini storiche sul nostro passato.

