Coronavirus: altro morto di Covid-19 in città. Il cordoglio del sindaco

Mentre persevera il silenzio della Asl Roma5, la collaborazione dei medici di base e dei cittadini di Valmontone ci ha permesso di definire meglio la situazione in città che, ad oggi, conta 143 positivi. Raccomandiamo a tutti loro di restare in isolamento e mantenere i propri “contatti stretti” in quarantena. La salute dell’intera comunità dipende dal rispetto delle regole di ciascuno di noi, tenendo sempre a mente che il Covid19 è tra noi e va combattuto con i buoni comportamenti, consapevoli che anche chi è senza sintomi deve fare grande attenzione perché la malattia può evolvere in modo imprevedibile.