I militari del NORM della Compagnia di Anagni e della Stazione di Ferentino, hanno tratto in arresto un 47enne di Anagni, già censito per reati contro la persona ed il patrimonio, perché responsabile di “resistenza e violenza a pubblico ufficiale” e “rifiuto di indicazione sulla propria identità personale”.

Ferentino, bloccato un fuggitivo

L’uomo, a Ferentino, nel corso di un controllo alla circolazione stradale attuato dai militari della locale Stazione in quella via Casilina, si è rifiutato di esibire i propri documenti di riconoscimento, cercando immediatamente di fuggire e dando vita ad un rocambolesco inseguimento lungo l’arteria stradale e per le strade comunali di Anagni. Grazie all’ausilio dell’autoradio del NORM – Aliquota Radiomobile, il fuggitivo è stato bloccato e tratto in arresto.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.