Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 30 ottobre 2020: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Tale e quale show

23:55 TG1 60 Secondi

00:00 TV7

01:05 RaiNews24

01:34 Che tempo fa

01:40 Sottovoce

02:10 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 N.C.I.S. Castore e Polluce

22:05 The Rookie Danni collaterali

22:55 Documentari presenta La prima battaglia del Covid

00:00 O anche no

00:30 American Ultra

02:00 The Great New Wonderful

03:20 Rex – Circolo vizioso

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 TITOLO V

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:15 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:25 La terra dell’abbastanza

03:30 Non essere cattivo

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarto Grado

00:49 Pasolini

02:35 Modamania

03:10 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

03:32 Media Shopping

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:39 Meteo.It

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:01 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Esule – C.S.I. – Scena del Crimine

21:23 Freedom Oltre il Confine

00:25 Nuove Strade

00:40 Komodo Vs. Cobra

02:35 Studio Aperto – la Giornata

02:47 Sport Mediaset – la Giornata

03:02 Media Shopping

03:17 Rinascita – The Originals

03:57 Vivi e Vegeti – The Originals

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 L’aria che tira

04:15 Tagadà

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:35 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:45 MasterChef Italia

01:30 Feels So Good

03:10 Coppie che uccidono

03:55 Nato per uccidere

04:45 Lady Killer

9 NOVE

20:30 Deal With It – Stai al gioco

21:25 Fratelli di Crozza

22:45 Accordi & disaccordi

23:55 Fratelli di Crozza

00:50 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Combustione dello Status Quo – The Big Bang Theory VII

20:42 L’ Interruzione della Locomozione – The Big Bang Theory VIII

21:04 Colombiana

23:21 After The Sunset

01:19 The Sinner II

01:59 The Sinner II

02:42 Carichi Preziosi – Walker Texas Ranger I

03:25 La Lunga Caccia – Walker Texas Ranger II

04:07 Topi Da Laboratorio – R.I.S. Roma III

21 Rai 4

20:34 Criminal Minds X ep.16

21:23 Warrior ep.3

22:13 Warrior ep.4

23:07 Wonderland Speciale Vincenzo Mollica: una vita tra i fumetti

23:58 Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana

01:54 Wonderland pt.4

02:19 X-Files VI ep.22

03:02 X-Files VII ep.1

03:43 Strike Back: Revolution ep.10

04:29 Worktrotter pt.8

22 Iris

20:05 Angelo Custode – Walker Texas Ranger

21:00 Scommessa con la Morte

23:03 Cielo di Piombo Ispettore Callaghan

01:01 Chi Più Spende… Più Guadagna!

02:45 Un Americano A Parigi

04:36 100 Colpi di Pistola

23 Rai 5

20:22 Arte passione e potere

21:16 Art Night

23:08 Save the Date

23:40 Terza pagina

00:21 Joni Mitchell – A Woman of Heart and Mind

01:45 Rai News Notte

01:48 Rock legends

02:12 Arte passione e potere

03:13 Wild Italy

04:05 Wild Australia

24 Rai Movie

21:10 Un’estate in Provenza

23:00 La moglie del cuoco

00:40 The Last Kiss

02:25 Anatomia di un omicidio

25 Rai Premium

20:05 Che Dio ci aiuti – La verità e altri impicci ep.14

21:20 L’Allieva 3: Morte di un trapper ep.7 – Ferro 9 ep.8

23:15 Allora in onda – A come Andromeda

23:55 DOC: Nelle tue mani – Cause ed effetti ep.11 – L’imprevisto ep.12

02:00 Io ti cercherò: Fragile ep.5 – Dhaval ep.6

03:30 Cult Fiction – p.6

04:10 Candice Renoir 3 – Un segreto velenoso ep.1

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Amore facciamo scambio?

23:15 L’orgasmo infinito

00:15 The Naked Feminist: il porno delle donne

01:30 Amore facciamo sesso? I segreti del desiderio femminile

02:45 Pink House – Storia di un bordello

04:30 I’m a Stripper So What? – Vita da spogliarellista

27 Paramount Network

20:10 Happy Days

21:10 Padre Brown

00:00 Soko – Misteri tra le montagne

01:00 Law & Order: Criminal Intent

03:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

03:40 Miss Marple

28 TV2000

20:00 Rosario da Lourdes

20:30 TG 2000

20:50 Guerra e Pace

21:10 Buonasera Dottore

22:40 Effetto Notte – TV2000

23:05 Retroscena

23:30 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

21:30 The Good Wife

00:50 La Mala Educaxxxion

02:10 I menù di Benedetta

04:05 Non ditelo alla sposa

30 La 5

21:10 Inga Lindstrom – un Weekend A Soderholm

23:00 Uomini e Donne

00:25 X-Style

01:04 Grande Fratello Vip Aut.

03:13 Tutto per Tutto – Dr. House – Medical Division II

03:53 Un Cane è “Per Sempre” – Dr. House – Medical Division II

04:33 House e Dio – Dr. House – Medical Division II

31 Real Time

20:20 Cortesie per gli ospiti – Akane e Sara vs. Simona e Carlotta

21:20 Bake Off Italia: dolci in forno

23:00 L’atelier delle meraviglie – Famiglia Puzzo

00:00 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bolle misteriose

00:55 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – la protuberanza

01:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Sparisci bozzo!

34 Cine34

20:07 Ladri si diventa

22:04 Segreti di cinema – cine34 – anteprima

22:05 Bella Antonia, prima monica e poi dimonia

23:34 Segreti di cinema – cine34

23:54 Decameron proibitissimo (Boccaccio mio statte zitto)

01:43 Decameroticus

03:13 Ciao marziano

35 Focus

20:15 Un Bambino Ai Comandi – Indagini Ad Alta Quota III

21:15 Come Si Fabbrica una Maserati – Automobili: Le Grandi Fabbriche

22:15 Come Si Fabbrica una Aston Martin – Automobili: Le Grandi Fabbriche

23:15 Spirito Italiano , 1 – Spirito Italiano

23:45 Spirito Italiano , 2 – Spirito Italiano

00:15 La Piramide Allagata – Civiltà Sepolte: i Misteri del Nilo

00:44 Tg5 Start

00:50 Arminio, il Selvaggio – Barbarians – Roma Sotto Attacco

01:40 L’ Apocalisse Su New York – Mega Disastri i

02:28 30/10/2020 – Meteo Focus

02:30 Giganti Da Miniera – Uomini & Macchine

03:30 Il Corpo del Duce

38 Giallo

20:15 Law & Order – I due volti della giustizia – il patriota

21:10 L’ispettore Barnaby – Tragico autunno

23:10 L’ispettore Barnaby – La mela marcia

01:05 Law & Order – i due volti della giustizia – L’avvocato difensore

02:00 Law & Order – i due volti della giustizia – Simbiosi

02:55 Law & Order – i due volti della giustizia – Il prezzo del silenzio

03:50 Nightmare Next Door – Inganno mortale

39 TOP Crime

21:10 Allarme Rosso – The Mentalist III

22:00 Vendetta Rosso Sangue – The Mentalist III

23:00 Strike: The Silkworm, 1 – Strike – il Baco Da Seta

00:15 Strike: The Silkworm, 2 – Strike – il Baco Da Seta

01:20 Vite Distrutte – Law & Order: Unità Speciale XV

02:00 Pregiudizi – Law & Order: Unità Speciale XV

02:45 Affari di Famiglia – Law & Order: Unità Speciale XV

03:25 Favole – Law & Order: Unità Speciale XV

04:10 Morte di una Reginetta – Bones V

49 Spike TV

20:00 Supernatural

21:30 Shadow Man – Il triangolo del terrore

23:20 Spartacus

01:20 Supernatural

03:00 Baywatch

04:00 Police Interceptors

52 DMAX

20:35 Nudi e crudi – Tanzania

21:25 Mega trasporti

23:15 I segreti delle strutture – Alcatraz

00:10 Lockup: sorvegliato speciale

01:50 Lockup: sorvegliato speciale – Fratellanza

02:40 Meteo disastri

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. Expo Parigi 1900

21:10 Siti Italiani del Patrimonio Mondiale Unesco

21:15 Insieme p.2. Storie dalla Scuola

22:00 Storie della TV. p.6. Delia Scala e Stefania Rotolo, primedonne

23:00 Storia del West p.4 L’ultima sfida

00:00 Notiziario-RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e Presente. Expo Parigi 1900

01:00 Documentario d’autore. Fosco Maraini. Il Miramondo

02:00 La lotta dell’uomo per la sopravvivenza p. 10

02:50 L’Italia della Repubblica P.15. Gli Anni di Craxi e del Pentapartito

03:45 Moda

04:00 Res 78-82 – p.16

55 Mediaset Extra

21:15 Grande Fratello Vip (In Diretta Dalla Casa)

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Suzuki SJ410

21:20 Affari a quattro ruote – BMW 325 iTouring

22:15 Mud War – A prova di fango

23:15 Dal pollaio alla pista – Giulia GT del ’67

00:25 Fast N’ Loud

66 Italia 2

20:20 La Furia del Tricoda – Naruto Shippuden

20:45 Nella Nebbia – Naruto Shippuden

21:10 Destruction Los Angeles

23:00 Insurgent

01:10 Chi la Dura la Vince – Due Uomini e mezzo

01:35 Grandi Successi – Due Uomini e mezzo

02:00 Simulcast Radio 101