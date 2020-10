Colli Albani, con una mazza spacca i vetri delle macchine parcheggiate

Una scena surreale è avvenuta ieri a Roma, zona Colli Albani. In questo momento, sui social, sta impazzando un video che ritrae un uomo che distrugge i vetri delle auto parcheggiate nei pressi di un condominio.

Distrugge i vetri delle auto in sosta

Il tutto è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 29 ottobre 2020, in zona Colli Albani. Un uomo, la cui identità resta al momento sconosciuta, per circostanze ancora da chiarire ha preso una mazza e ha cominciato a spaccare i vetri delle auto parcheggiate in sosta.

La scena, ovviamente, non è passata in secondo piano e molti cittadini si sono affacciati al balcone per urlare contro l’uomo. Qualcuno ha anche ripreso la scena, tanto che il video, in queste ore, sta facendo il giro del web. Anche la nota pagina Welcome to Favelas ha ricondiviso la scena