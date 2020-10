Anche l’associazione delle fraschette di Ariccia, rappresentativa di oltre il 90% dei ristorarori Ariccini parteciperà oggi alle 18.00 alla manifestazione delle categorie colpite dai dpcm governativi. A renderlo noto il Presidente dell’ Associazione Fraschette di Ariccia, Maurizio Zamparini.

Le parole del Presidente dell’ Associazione Fraschette di Ariccia, Maurizio Zamparini

” Saremo in piazza per difendere il diritto al lavoro di ristoratori e dipendenti. Molti di noi già stremati da tre mesi di lockdown hanno sostenuto con estrema fatica gli ulteriori sforzi economici per poter mettere a norma la loro attività, adeguandosi alle norme di sicurezza di volta in volta introdotte. Nonostante gli sforzi; il nostro lavoro continua ad essere duramente colpito e questa volta gli effetti rischiano di essere devastanti.

Non si comprende tra l’altro come possano considerarsi pericolose attività commerciali dove vengono rispettate le distanze, soprattutto quando ogni mattina continuiamo a veder partire ed arrivare mezzi di trasporto stipati all’inverosimile.

Ora basta, siamo e saremo in piazza per il nostro diritto al lavoro, non vogliamo aiuti ma poter assicurare un presente ed un futuro alle nostre famiglie ” Concludono dall’associazione.