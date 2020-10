Alcune importanti novità nel mondo dell’intrattenimento online

Negli ultimi mesi, e non solo tra i cittadini italiani, si è fortemente diffuso un tipo di intrattenimento online facile da reperire all’interno dei moltissimi siti di casinò online. In particolare stiamo parlando delle slot machine. Questo tipo di gioco esiste da moltissimo tempo, all’interno dei casinò terrestri, ma grazie all’avvento di internet e ad una tecnologia che ci permette di usare dei congegni che possiamo portare sempre con noi come i cellulari e i tablet, è ancora più facile decidere quando e dove giocare.

Il palinsesto di moltissime piattaforme è ricco di nuove slot online appena uscite e a quanto pare ci sono migliaia di utenti che almeno una volta al giorno si connettono per tentare la fortuna con uno dei tanti giochi a premi colorati e ricchi di musiche attraenti.

I videogiochi non sono solo per i giovanissimi

Grazie alle connessioni sempre più stabili e potenti e a dei giochi che riescono a fruttare al meglio l’esperienza di gioco online, si vendono sempre di più e non solo tra i giovanissimi le console di ultima generazione. Sono state milioni le console vendute in tutto il mondo. Si pensi che la Playstation 4 ha venduto 112 milioni di esemplari, anche se il primato assoluto spetterebbe alla Playstation 2 con oltre 150 milioni di console vendute.

Tra i più apprezzati e giocati videogames di ultima generazione ci sono senza dubbio le simulazioni sportive che riescono a portare tutta la realtà di squadre, rose e caratteristiche fisiche all’interno di alcune dinamiche di gioco che si avvicinano sempre più a quello che può accadere davvero su un campo da calcio o da tennis.

Oltre agli sport, molto apprezzati anche i giochi di guida e gli sparatutto in prima persona, i cosiddetti FPS. Call of Duty è sicuramente uno dei titoli più giocati di sempre ed è capace di affascinare diverse generazioni di giocatori.

Incremento dei Social Network

I Social Network continuano imperterriti ad ottenere sempre più successi tra gli utenti di tutte le età. Se da un lato Facebook è stato molto probabilmente il Network capace di attirare anche i più scettici, le generazioni più giovani si stanno spostando verso qualcosa di più visivo e più orientato al gioco, magari che si possa anche condividere con i propri amici o, perché no, vivere delle situazioni che possono far in modo di farvi conoscere gente nuova!

Infatti, Instagram e Tik Tok, tanto per citarne due tra i più popolari, attraverso l’uso di immagini e video, hanno saputo far breccia nel cuore di milioni di appassionati che hanno modo di condividere le loro esperienze o una canzone, senza necessariamente annoiarsi con tematiche da “boomer” come accade invece un po’ troppo spesso su Facebook o Twitter.

Il confine è ben delineato quindi e a seconda del Social Network che fa al caso vostro, sarà piuttosto facile capire se vi siete di fatto avviati verso il viale del tramonto, almeno per quanto riguarda la vostra vita virtuale online!