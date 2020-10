In data odierna, 28 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Piedimonte S. Germano comunicano di aver deferito in stato di libertà un 42enne del cassinate, operaio presso una società della zona industriale facente parte dell’indotto Fiat, in quanto responsabile del reato di “ricettazione”, dopo un’indagine svolta in collaborazione con i militari della Stazione di Sant’Apollinare.

La vicenda

Gli accertamenti sono stati intrapresi a seguito della denuncia di furto presentata da un dirigente della logistica dello Stabilimento FCA di Piedimonte San Germano, circa l’ammanco, scoperto lo scorso mese di settembre, di quattro cerchi in lega, completi di pneumatici, dalle linee di montaggio dello stesso Stabilimento.

Gli operanti, mediante una intensa quanto speditiva attività info – investigativa, hanno identificato quale possibile autore del reato l’operaio, appurando successivamente, mediante controllo di polizia eseguito sull’autovettura dell’uomo, che vi erano stati montati gli stessi cerchi in lega e pneumatici, per dimensioni e modello, oggetto di furto.

Poiché il denunciato non era in grado di fornire riscontri sulla legittima provenienza di tale materiale, nonché della marmitta ed i pannelli interni dell’auto, quest’ultima è stata sottoposta a sequestro penale per ulteriori verifiche.