Grande novità a Colleferro. Società e Associazioni Sportive potranno utilizzare alcuni spazi del comune per svolgere gli allenamenti.

Autorizzazione utilizzo aree e spazi verdi alle Società e Associazioni Sportive aventi in gestione o in uso palestre attualmente chiuse

Si comunica che con deliberazione di Giunta Comunale del 27 ottobre 2020, è stata concessa la possibilità alle Società e Associazioni Sportive che ne faranno richiesta, aventi in gestione o uso palestre e/o spazi in palestre sul territorio comunale, attualmente chiuse a seguito del DPCM del 24 Ottobre 2020, di utilizzare i seguenti spazi verdi comunali:

– Giardini “UNITRÈ” via Fontana dell’Oste;

– Parco del Castello;

– Giardini di Via Latina;

– Giardini di Via Giotto;

Per attività motorie all’aperto consentite e nel rispetto delle prescrizioni impartite dal suddetto DPCM, nella fascia antimeridiana o pomeridiana (fino alle ore 18:00), per un massimo di due giorni a settimana.

L’Assessore allo Sport Sara Zangrilli

Il Sindaco Pierluigi Sanna