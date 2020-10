Vacanze in barca tra le isole più belle della Croazia: un viaggio indimenticabile tra storia e natura

Una vacanza tra le isole della Croazia è un’esperienza magnifica, ma lo è ancora di più se viene vissuta noleggiando una barca, con la possibilità di decidere ogni giorno i propri spostamenti, selezionando i momenti ideali per visitare cittadine, siti archeologici, spiagge e incredibili meraviglie della natura.

Come è noto, la Croazia presenta moltissime isole, tra cui alcune imperdibili: ecco alcune tra le isole più belle della Croazia, da visitare con una barca a noleggio.

Mljet, un paradiso al centro dell’Adriatico

Situata nella zona meridionale della Croazia, al largo di Dubrovnik, da cui è facilmente raggiungibile con una breve traversata con il noleggio barche in Croazia, Mljet è un’isola con coste frastagliate e acque dalle mille sfumature di blu, nota per i suoi paesaggi vari e maestosi.

Si ritiene che corrisponda a Ogigia, il luogo in cui Ulisse viene fatto prigioniero dalla ninfa Calipso, nell’Odissea. Tra le sue meraviglie vi è il Parco nazionale situato nella zona occidentale, con i due laghi Veliko e Malo Jezero, in realtà due baie separate da stretti marini, con il pittoresco isolotto di Santa Maria comprendente un convento benedettino del XII secolo.

Pag, l’isola dalle due facce

Pag è una lunga isola che si trova in prossimità del litorale dalmata, situata tra le città di Rijeka e Zara. È una meta prediletta dai turisti per la gastronomia tipica e l’ampia gamma di attività nautiche e di intrattenimento. La sua particolarità è rappresentata dalla natura estremamente diversa tra la parte orientale, brulla e sferzata dalla Bora, e la parte occidentale, verdeggiante, ricca di vigneti, frutteti e pascoli. Oltre a paesaggi maestosi e al mare da sogno, anche i siti religiosi, archeologici e la movimentata vita notturna la rendono una delle isole più belle della Croazia.

L’antica Murter, tra archeologia e immersioni

L’isola di Murter è un piccolo lembo di terra a sud di Zara, in prossimità di un tratto di costa raggiungibile tramite un ponte. Luogo di antico insediamento umano, presenta ancora molte testimonianze della colonizzazione di Liburni e Romani, dovuta al clima favorevole per la coltura della vite e degli ulivi. L’agricoltura e l’allevamento oggi si accompagnano a un’offerta turistica particolarmente variegata, con le lunghe piste ciclabili da percorrere e i centri di immersione subacquea per esplorare il notevole fondo marino. Le coste frastagliate e sinuose regalano insenature e scorci marittimi da scoprire in barca.

Krk, regina dell’Adriatico

Krk si trova nel nord della Croazia ed è un’isola di grandi dimensioni che presenta un’ampia scelta di siti urbani e naturalistici da visitare. Destinazione turistica molto attrezzata, presenta coste con insenature di sabbia, scogli e ciottoli, ricoperte da pinete e querceti fino al mare, oltre a piccole cittadine pittoresche arroccate sull’Adriatico; è un piacere esplorare gli itinerari naturalistici, balneari, archeologici e gastronomici di quest’isola, a ragione tra le isole più belle della Croazia.

Le isole Incoronate, perle naturali del Mediterraneo

Le isole Incoronate (Kornati in croato) sono un arcipelago al largo di Zara che conta più di 100 isole di varie dimensioni, suddivise tra Incoronate Alte e Incoronate Basse, la maggior parte delle quali è compresa in un parco nazionale dalla bellezza straordinaria. Il loro nome deriva dalle imponenti scogliere che scendono a picco sul mare, chiamate Corone. Per la bellezza del mare e dei fondali sono tra le isole più belle della Croazia, destinazione scelta di appassionati di immersioni, snorkeling e attività nautiche. Tra siti storici e bellezze naturali, queste isole sono la destinazione perfetta per un viaggio in barca.

