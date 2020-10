Fiumicino, la curva dei contagi cresce ancora: sono 84 i positivi al Covid

“Sono arrivati gli aggiornamenti della Asl RM3 sui contagi in città e i numeri continuano a salire”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

84 le persone positive al Covid-19 a Fiumicino

“Ad oggi, sono 84 le persone positive che vivono nel nostro comune – spiega il sindaco -, mentre 20 sono quelle in sorveglianza attiva. In assoluto il picco più alto toccato finora”.

“Leggo, purtroppo, diversi commenti che parlano di allarmismo, di terrorismo psicologico, di esagerazioni – prosegue Montino -. Questo atteggiamento è assolutamente deleterio. Nessuno punta a spaventare inutilmente le persone, né siamo animati da chissà quale volontà di limitare le libertà di alcuno. Quello che deve essere chiaro è che più aumentano i contagi più a farne le spese saranno anche le persone che non hanno il coronavirus. Penso soprattutto a chi ha altre patologie o a chi dovrebbe sottoporsi ad analisi cliniche e non può perché il sistema sanitario è completamente saturo per via del covid. Penso anche a tutte quelle persone le cui attività economiche o la semplice sussistenza sono compromesse dalla pandemia. Perché è inevitabile che per contenere i contagi le autorità siano costrette ad adottare misure ancora più restrittive delle attuali”.

“Comprendo le difficoltà delle categorie colpite – conclude Montino -, ma la situazione continua a peggiorare in tutto il Paese. E’ necessario un rigoroso rispetto delle regole da parte di tutte e tutti: semplici cittadini, operatori economici, imprese, piccoli commercianti. Tutti. Dobbiamo in tutti i modi scongiurare un nuovo lock down generalizzato che il Paese non può in alcun modo permettersi”.