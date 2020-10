Nel pomeriggio di oggi, 26 ottobre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel quartiere di Torre Maura per una fuga di gas.

I fatti

Alle ore 16.50 circa, nel quartiere Torre Maura, in Via dei Tordi, è stato necessario l’intervento dei Vigili dei Fuoco per una fuga di gas.

Durante alcuni lavori per il posizionamento della fibra ottica, infatti, è stata danneggiata la tubazione del gas e i Vigili sono intervenuti con la 10A, il CRRC ed il funzionario di servizio.

La zona è stata immediatamente interdetta al traffico veicolare e sono state evacuati gli edifici limitrofi. Era presente anche il personale dell’Italgas, per intercettare la valvola di chiusura della condotta.

A seguito dell’intercettazione della valvola di chiusura, è stata tolta l’erogazione del gas nella via interessata. Gli inquilini stanno rientrando ora nei propri appartamenti.