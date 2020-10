In data odierna, 26 ottobre, sono risultati positivi al Coronavirus anche il Segretario Generale del Comune di Anagni e un dipendente comunale: a darne la notizia è il Sindaco, Daniele Natalia.

La dichiarazione del Sindaco

Il sindaco Daniele Natalia dichiara sulla sua pagina Facebook: “Purtroppo annunciamo che il Segretario Generale del Comune di Anagni ed un dipendente comunale sono risultati positivi al Covid-19. Fortunatamente sono entrambi asintomatici e gli auguriamo una pronta guarigione per vederli nuovamente a lavoro per la città.

Appresa la notizia, abbiamo attivato i protocolli di sicurezza necessari e provveduto ad informare tutti i dipendenti comunali che, nei prossimi giorni, effettueranno il tampone come prescritto.

Sfruttiamo ancora una volta l’occasione per invitare i cittadini al rispetto delle regole, alla calma, a seguire le classiche procedure come indossare la mascherina, igienizzare le mani, arieggiare i locali, mantenere il distanziamento.

Ad oggi la situazione epidemiologica nel Comune di Anagni è sotto controllo, non sono state riscontrate criticità particolari e risultano 26 casi positivi totali, tutti asintomatici ed in isolamento domiciliare, tranne 3 ricoverati ma in condizioni stabili”.