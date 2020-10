Continuano i controlli sul rispetto delle norme a contrasto della diffusione del contagio da Covid-19 da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Particolare attenzione in questo fine settimana sul rispetto dei nuovi provvedimenti emessi a tutela della salute pubblica: dalla chiusura di alcune piazze prevista dall’ordinanza della Sindaca alla limitazione agli spostamenti in orario notturno, ma anche accertamenti sul rispetto delle regole anti-alcol e sulle misure a contenimento del contagio previste per locali pubblici ed esercizi commerciali.

Nel corso delle verifiche, che hanno interessato diversi quartieri della Capitale, si è registrato una forte riduzione di persone in circolazione rispetto ai precedenti fine settimana con casi isolati di comportamenti illeciti: una ventina le irregolarità rilevate, principalmente per mancato uso della mascherina, consumo e vendita di alcolici oltre l’orario consentito e inosservanza del distanziamento sociale o per somministrazione in piedi sul posto oltre le ore 18.

In un caso gli agenti hanno sanzionato il titolare di un’attività con servizio di ristorazione durante una cena su una terrazza in zona Monti, in cui non erano rispettate le norme sul posizionamento dei tavoli e la distanza interpersonale tra i clienti. Sono circa 200 le sanzioni per sosta non consentita e intralcio alla circolazione.