Sospensione idrica a Ceprano: disagi con l’acqua lunedì 26 ottobre

Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata in via Vignola, lunedì 26 ottobre dalle ore 06:00 alle 12:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Ceprano. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

intero territorio comunale ad eccezione delle zone fornite dal serbatoio Colle Musillo: via Ripi, via Colle Musillo, via Colle Pozzillo, via Sterparo, via Ponte Rotto, via Moricino, via Molaro, via Colle Frattuccio, via Elci, via Campo Lungo, via Fontanelle, via Colle Zampogna, via Cese, via Colle Sepe.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti). Acea Ato 5 si scusa per i disagi.

Foto di repertorio