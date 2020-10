Un tragico incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri tra Corso Trieste e via Nomentana. Una donna, alla guida del suo motorino, ha impattato contro un’altra vettura e lei ha avuto la peggio.

La dinamica del sinistro resta ancora da chiarire.

Tragico incidente sulla Nomentana

L’incidente è avvenuto in una via centrale di Roma, tristemente nota poiché già in passato si sono registrati altri sinistri. La donna è stata prontamente soccorsa, ma sarebbe poi deceduta in ospedale.