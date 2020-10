Tra il 24 e il 25 ottobre 2020 tornerà l’orario solare. Bisognerà spostare le lancette dell’orologio indietro di un’ora, a partire dalle ore 03 della notte a cavallo tra sabato e domenica.

La notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020 bisogna spostare indietro le lancette di un’ora

Questo fine settimana si dormirà dunque un’ora in più e si passerà dall’ora legale a quella solare. Dalle 03 di notte si passerà alle 02, permettendoci di riposare 60 minuti extra. Le giornate si “accorceranno” per diversi mesi, fino al prossimo cambio di orario. Infatti, l’ora solare resterà in vigore fino alla notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo 2021: in quell’occasione bisognerà spostare l’orologio un’ora avanti e si dormirà 60 minuti in meno e si tornerà all’ora legale.

Possibile che sia l’ultimo spostamento

Da diversi mesi si discute della sensazione di “jet lag” provata a ogni cambio e del fatto che molte persone preferirebbero evitare il ritorno all’ora solare. Dopo questa data, infatti, gli Stati membri dell’Unione Europea dovranno decidere se mantenere l’ora solare o l’ora legale. In molti premono affinché il mantenimento dell’ora legale permanga, sia per il benessere psicofisico di ognuno, sia perché nei pomeriggi autunnali e invernali i pomeriggi si “allungherebbero”, permettendoci di godere di un’ora in più di sole. Ovviamente, sono molti anche i contrari, che preferirebbero evitare di svegliarsi presto con il buio in alcuni mesi dell’anno. Voi, per cosa optate?