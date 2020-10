Un caso di covid-19 è stato registrato all’interno dell’Italcementi di Colleferro. La situazione non sembra destare particolari problematiche e non c’è in corso nessun focolaio all’interno. L’azienda ha infatti così commentato la vicenda:

I fatti

“La cementeria di Colleferro ha registrato in questi giorni un caso di positività al coronavirus tra i propri dipendenti. Si tratta al momento di un caso isolato. Italcementi già dall’inizio dell’emergenza sanitaria ha predisposto misure stringenti di contenimento del contagio: fin dallo scorso febbraio, infatti, in tutte le sedi e in tutti gli impianti industriali viene applicato un protocollo interno che limita al massimo i contatti sul posto di lavoro”.

Potrebbero seguire aggiornamenti in caso di ulteriori novità.