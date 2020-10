In data odierna, 23 ottobre, presso via Giovannipoli nel quartiere Ostiense, due ladri sono stati sorpresi dalla Polizia mentre si calavano dal secondo piano dove avevano appena rubato in un appartamento.

La vicenda

Dopo la segnalazione di un furto, gli agenti dell’VIII Distretto Tor Carbone hanno raggiunto velocemente via Giovannipoli, luogo di consumazione del reato ed hanno fatto una perlustrazione dell’edificio alla ricerca dei ladri.

Nel corso del controllo del lato anteriore della palazzina, i poliziotti hanno notato due uomini calarsi dalla grondaia dell’edificio. Immediatamente hanno cercato di bloccarli ma i due per guadagnarsi la fuga, li hanno aggrediti con un grosso cacciavite. Nella successiva colluttazione i poliziotti sono riusciti a bloccare H.M., 24enne romano, mentre il complice è invece riuscito a scappare.

Perquisito, il 24enne è stato trovato in possesso di 100 euro e di molte monete da 1 euro e 2 euro, per un importo di oltre 30 euro, prelevati da un salvadanaio come poi chiarito dalla proprietaria nella successiva denuncia, di un cacciavite lungo circa 40 cm ed un paio di guanti.

Proseguono le indagini per rintracciare il complice e per verificare se altri furti, commessi nella stessa zona, siano riconducibili alla stessa coppia.

H.M., con numerosi precedenti di polizia, al termine degli accertamenti è stato arrestato, e dovrà rispondere dinanzi all’autorità giudiziaria di rapina.

Restituiti i soldi alla proprietaria, mentre il resto del materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.