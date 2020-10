Su disposizione del Questore di Roma, gli agenti del X Distretto di Pubblica Sicurezza, del Reparto Prevenzione Crimine e delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno continuato anche oggi, 23 ottobre, a sorvegliare il territorio con operazioni mirate e volte al contrasto del traffico di stupefacenti e reati predatori.

In pochi giorni sono state controllate oltre 800 persone e sono state effettuate numerose perquisizioni domiciliari. I poliziotti hanno passato al setaccio la nota piazza di spaccio ” Piazza Gasparri”, ispezionando le tane dei pusher con le unità cinofile.

Il primo a finire in manette è stato un pregiudicato di 65 anni, trovato in possesso di 2kg di hashish, opportunamente nascosti all’interno di un lavatoio. I poliziotti sono arrivati a lui proprio a seguito di uno dei numerosi servizi antidroga, attendendo con pazienza dove l’uomo nascondesse lo stupefacente.

Gli altri arresti

I controlli di polizia, iniziati alle prime ore del giorno, hanno inoltre prodotto altri 3 arresti. In particolare si segnalano gli arresti di un pregiudicato per evasione dagli arresti domiciliari e di un individuo sorpreso all’interno di un’abitazione mentre tentava di impossessarsi di una costosa bicicletta parcheggiata in giardino.

Nel corso dell’attività veniva rinvenuta della merce di provenienza furtiva tra cui una borsa griffata di ingente valore che è stata restituita alla persona derubata. I poliziotti, individuata la responsabile, una minore, l’hanno segnalata all’autorità giudiziaria. I controlli hanno permesso anche all’Ufficio Misure di Prevenzione del X Distretto di presentare tre proposte di aggravamento della misura di prevenzione per delle persone sottoposte alla prescrizione di non frequentare pregiudicati.

Non sono mancati i controlli amministrativi, a seguito dei quali è stata comminata la sospensione della licenza ad un Bed and Breakfast per la mancata comunicazione dei clienti ospitati dalla struttura.