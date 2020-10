Alatri, la curva dei contagi non smette di crescere: 24 i positivi

La curva dei contagi non smette di crescere ad Alatri. Sono 24 gli attualmente positivi al Covid-19. Ecco il post del Comune.

Ecco il post del Comune di Alatri

Concittadine e Concittadini, secondo le informazioni ufficiali che regolarmente ci pervengono dalla ASL di Frosinone, la curva dei contagi, anche nella nostra Città, non smette di crescere. Anche oggi abbiamo avuto un incremento notevole di positivi.

Sono quindi 24 oggi i nuovi casi. Uno di essi è ricoverato presso il reparto di medicina-COVID di Frosinone, gli altri sono tutti in isolamento domiciliare.



Possiamo anche contare 5 nuovi immunizzati, pertanto il totale di casi positivi sul territorio comunale, ad oggi è di 63.



I dati in nostro possesso ci rappresentano che il virus si sta diffondendo maggiormente tra i giovani e i giovani adulti, mentre sembrano ancora poco interessate le fasce di popolazione in età scolare e gli anziani.

Siamo pronti ad adottare ogni misura e provvedimento si rivelassero necessari.

Dobbiamo … Vogliamo in ogni modo arrestare questo trend di crescita.



Insieme possiamo farcela, seguendo con responsabilità e senso civico le attuali norme di comportamento emanate dal Governo e dalla Regione Lazio.



Solo così possiamo evitare che, per salvaguardare la salute e la sicurezza di tutta la popolazione, ci vengano imposte misure ben più limitative, come già accaduto nei mesi più duri della pandemia.