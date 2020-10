Colleferro, caso di Covid nella scuola “Pio Pieraccini” di Via Carpinetana

Il Sindaco di Colleferro comunica che la competente Autorità sanitaria ha segnalato l’insorgenza di un caso di positività Covid-19 all’interno del Plesso della Scuola dell’Infanzia comunale “Pio Pieraccini” di Via Carpinetana.

Caso di Covid nella scuola “Pio Pieraccini” di Via Carpinetana, a Colleferro

Si comunica altresì che la Scuola sta adottando la procedura prevista dai protocolli di sicurezza ed è in costante contatto con il competente Dipartimento della ASL RM5.

Si informano le famiglie e le insegnanti della sezione interessata che da domani, 23 ottobre, i bambini dovranno stare a casa in isolamento domiciliare fino al completamento dell’iter diagnostico. Si invitano in ogni caso le famiglie a contattare il pediatra di riferimento per l’attivazione immediata delle procedure previste come da protocollo; la ASL potrà disporre anche l’invito a sottoporsi a esame diagnostico presso la sede della scuola per mezzo delle unità mobili a disposizione della ASL competente.

Sin da domani si forniranno tempestivamente ulteriori aggiornamenti.

Grazie per la collaborazione che tutti saprete fornire in queste fasi.