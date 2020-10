Come riporta il sito del Comune, nella giornata di oggi – giovedì 22 ottobre 2020 – è stato firmato il Decreto di nomina dei componenti della Giunta di Zagarolo.

DI SEGUITO IL COMUNICATO UFFICIALE:

“La distribuzione delle deleghe tra gli Assessori è stata studiata e decisa in modo da assicurare la migliore collaborazione nelle attività di definizione degli indirizzi e delle strategie da adottare in Giunta e in Consiglio – spiega il Sindaco di Zagarolo, Emanuela Panzironi. -Siamo una squadra coesa, una maggioranza solida e desidero ringraziare tutti i consiglieri per aver accettato ognuno il ruolo che gli spetta. Questa Giunta e il Consiglio che andiamo ad inaugurare domani si insedieranno in un contesto che impone massima attenzione su tutti i fronti: da quello sanitario a quello amministrativo, dobbiamo essere vigili e garantire a tutti sicurezza e vicinanza. Zagarolo è la Città della solidarietà e dell’accoglienza, insieme possiamo battere le difficoltà e aprire una nuova pagina per il nostro amato paese”.

Qui di seguito la Giunta con le deleghe assegnate per ogni Assessore.

EMANUELA PANZIRONI – SINDACO

Delega all’Urbanistica e alle Politiche scolastiche

Ferdinando Bonafede – VICE SINDACO – ASSESSORE ESTERNO

Con delega a Efficientamento energetico, progetto smart city, Fablab, rapporti Spazio Attivo, mobilità sostenibile, turismo, politiche giovanili, sviluppo economico e attività produttive, artigianato.

Antonella Caspoli – ASSESSORE

Con delega a Politiche sociali, politiche di genere, diritti e pari opportunità, pianificazione interventi PEBA (Eliminazione barriere architettoniche), Km 0 e promozione della filiera e della cultura del cibo, sviluppo delle economie circolari, agricoltura tradizionale e multifunzionale.

Andrea De Santis – ASSESSORE

Con delega ad Ambiente e tutela del territorio, servizi cimiteriali, politiche abitative, edilizia economica e popolare, patrimonio, personale.

Alessandro Paglia – ASSESSORE

Con delega a Lavori pubblici, bilancio e programmazione economica, mobilità e trasporti.

Alessandra Ercoli – ASSESSORE

Con delega a Coesione territoriale, rapporti con il terzo settore, cittadinanza attiva, sicurezza urbana e lotta al degrado, sport, manutenzione, decoro urbano, fondi U.E., Polizia locale.

SURROGHE

Ricordiamo che la carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale per cui, qualora quest’ultimo assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, al suo posto subentra il primo dei non eletti.

La composizione del Consiglio comunale di Zagarolo, quindi, prevede la surroga con i tre consiglieri qui di seguito elencati:

– Alberto Iacovacci

– Michelino Conti

– Claudia Tanningher