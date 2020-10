L’assessorato alla Cultura di Segni, città d’arte, con l’ausilio della Regione Lazio, nell’ambito de “L’autunno delle meraviglie”, organizza la 63a Sagra del Marrone Segnino. Una sagra molto diversa dalle precedenti, poiché, per via dell’emergenza Covid, sarà soltanto ed esclusivamente visibile in diretta streaming. Andiamo a scoprire il programma completo dell’edizione 2020.

Il programma della 63a Sagra del Marrone Segnino

Al fine di contenere il contagio da Covid-19 la sagra si svolgerà solo ed esclusivamente in diretta streaming sulla pagina Facebook “Città di Segni”.

VENERDÌ 25 OTTOBRE

• Ore 17:00 Convegno “Castagne e marroni lepini, situazione attuale e prospettive future” a cura dell’Associazione Nazionale

Città del Castagno.

• Ore 21:00 Visita guidata alle bellezze della città di Segni, a cura dell’istituto Pier Luigi Nervi.

SABATO 24 OTTOBRE

• Ore 11:30 Presentazione del libro “Il ninfeo di Q. Mutius a Segni” a cura di Francesco Maria Cifarelli.

• Ore 15:00 “Come un matrimonio tra nobili ha dato vita al Marrone di Segni” a cura di Gambero Rosso Channel.

• Ore 18:00 “Marroni a tavola” show cooking a cura di ACE Lazio

• Ore 21:00 Versi d’autunno, con la partecipazione di scrittori lepini e dell’Associazione Culturale Amici della

Biblioteca.

DOMENICA 25 OTTOBRE

• Ore 11:00 Passa la banda … sul web Emozioni in musica con la Banda musicale Città di Segni

“Eugenio Blonk-Steiner”

• Ore 15:00 Gli statuti comunali e il corteo della copèta storia di una tradizione

• Ore 18:00 Mostra di pittura degli Artisti Segnini.

• Ore 21:00 “Ripartiamo da qui” a cura dell’ASD InVolo

SABATO 31 OTTOBRE

Ore 11 e ore 18 Sala Polifunzionale di Via Traiana “Dai, raccontami una storia”

omaggio a Rodari a cura di Associazione “La Bottega dei Musici”

Ingressi contingentati secondo il DPCM 13 ottobre 2020

23-24-25 OTTOBRE sarà possibile visitare, con ingressi contingentati,

la mostra degli Artisti Segnini, presso la Sala Polifunzionale di Via Traiana

dalle ore 10-12 e 17-19.

DAL 23 AL 1 NOVEMBRE, presso il Punto Informazioni Turistiche di Piazza

Cesare Battisti, mostra “La Sagra del Marrone Segnino”

Nei giorni degli eventi, omaggeremo le sagre che hanno fatto la storia della nostra città, con fotografi e, poesie e disegni tematici. Tutti coloro che vogliono inviare materiale possono farlo tramite l’hashtag #marronesegnino. Tutto il materiale ricevuto sarà pubblicato sulla pagina Facebook “Città di Segni”.

25/31 OTTOBRE 2020

info: www.comune.segni.rm.it assessoratocultura@comune.segni.rm.it

La locandina con il programma completo riepilogato: SAGRA 2020