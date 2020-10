Ritardi, comunicazioni carenti e una sensazione di generale lassismo che sta acuendo le problematiche di gestione per il contenimento della diffusione del Covid-19. I Sindaci della Valle del Sacco hanno fatto quadrato, scrivendo una lettera indirizzata al Direttore Generale della ASL Roma 5, Giulio Santonocito, all’Assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato e al Prefetto di Roma Matteo Piantedosi per chiedere maggior supporto e, soprattutto, tempi di risposta rapidi per quanto riguarda la gestione dei tamponi e le comunicazioni dei nuovi casi di contagio. Di seguito, il testo integrale della lettera:

“Egregi signori,

la presente è per metterVi al corrente delle grandi difficoltà che i sindaci dei comuni di Artena,

Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Labico, Montelanico, Segni e Valmontone,

stanno riscontrando nella gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in corso.

Differentemente da quanto verificatosi durante la fase acuta dell’emergenza nei mesi di marzo e

aprile, oggi ci troviamo, infatti, a segnalare delle criticità che, a nostro avviso, stanno esponendo le

nostre comunità a un elevato rischio di contagio. Criticità che di fatto disattendono tutte le

indicazioni dell’OMS in merito al contrasto del virus e che ora, in particolare con il netto aumento

del numero dei contagiati sul nostro territorio, sentiamo il dovere morale e civico di sottoporre

alla Vostra attenzione confidando in un immediato e risolutivo intervento.

In primo luogo riteniamo necessaria una maggiore rapidità nell’elaborazione delle risposte dei

tamponi con esito positivo. Allo stato attuale noi Sindaci, nonché massime autorità sanitarie locali,

non riceviamo più aggiornamenti dalla Direzione Generale della Asl Roma 5 sul numero e l’identità

dei cittadini posti in isolamento, quarantena o eventualmente risultati positivi al Covid-19. Questa

è un’anomalia che non ci consente di conoscere lo stato reale di salute dei nostri cittadini,

monitorare l’andamento della curva epidemiologica e avviare tutte le attività propedeutiche per

prevenire la diffusione del contagio quali: attivazione delle procedure straordinarie per la raccolta

dei rifiuti speciali in sicurezza; sorveglianza attiva dei soggetti in isolamento; adozione di misure

più restrittive per circoscrivere la nascita di eventuali focolai.

In secondo luogo si necessita di un’inversione di tendenza sulle attività di tracciamento dei

contagi, ovvero l’attività di ricerca e gestione dei contatti venuto a contatto con il soggetto

positivo di cui dovrebbe occuparsi sempre la Asl Roma 5 e che, dall’inizio della seconda ondata,

sono avvenute con notevole ritardo o, talvolta, sono state del tutto assenti. Una seconda ondata

peraltro ampiamente preventivata e per la quale ci aspettavamo sicuramente una maggiore

capacità di risposta e un’organizzazione dei servizi in grado di rispondere più efficacemente alle

esigenze dei cittadini e dei Comuni. Ad ogni modo il contact tracing è un’attività di fondamentale

importanza per interrompere o rallentare la corsa del virus che, se depotenziata, non consente di

mettere tempestivamente in isolamento i contatti più stretti delle persone eventualmente

risultate positive al Covid-19 e di conseguenza a contenere il rischio di diffusione del virus

all’interno delle nostre comunità. Attività che, per senso di responsabilità, nella maggior parte dei

casi sono stati costretti a fare i medici di base e gli stessi amministratori locali che al massimo,

converrete con noi, possono essere utilizzate come figure di supporto e non sostitutive dell’Ufficio

di Prevenzione della Asl.

Noi Sindaci siamo fortemente preoccupati e chiediamo un immediato intervento da parte delle

autorità competenti prima che la situazione sfugga definitivamente dal nostro controllo e diventi

irrecuperabile”.

Il Sindaco di Artena Felicetto Angelini

Il Sindaco di Carpineto Romano Stefano Cacciotti

Il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna

Il Sindaco di Gavignano Ivan Ferrari

Il Sindaco di Gorga Andrea Lepri

Il Sindaco di Labico Danilo Giovannoli

Il Sindaco di Montelanico Sandro Onorati

Il Sindaco di Segni Piero Cascioli

Il Sindaco di Valmontone Alberto Latini