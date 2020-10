Violenza sessuale e in famiglia: due arresti e una denuncia in ciociaria

Nella giornata di ieri, a Trivigliano, i Carabinieri della Stazione di Guarcino, in ottemperanza ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, hanno tratto in arresto un 60enne del posto, già censito per reati sessuali. L’uomo, in regime degli arresti domiciliari presso la Comunità terapeutica “In dialogo”, dovrà espiare una pena di sei anni presso il carcere di Roma Rebibbia poiché riconosciuto colpevole di violenza sessuale avvenuta a Roma negli anni 2013-2017.

Sempre nella giornata di Ieri, a Veroli, i militari della locale Stazione hanno denunciato un 35enne del posto, già censito per reati contro la fede pubblica, per il reato di “maltrattamenti in famiglia”. Le indagini condotte dai militari operanti sono state originate dalla denuncia effettuata da una 40enne di Veroli, convivente dell’uomo che ha deciso di denunciarlo stanca dei continui soprusi messi da lui in atto da anni e temendo per l’incolumità dei figli minori.

Infine, nella mattinata odierna, a Boville Ernica i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare personale emessa dal Tribunale di Frosinone nei confronti di un 44enne del posto, già censito per reati contro la persona. Già sottoposto dallo scorso agosto alla misura del divieto di avvicinamento a non meno di 200 metri e di comunicazione con qualsiasi mezzo con la sua ex convivente, una 38enne di Boville Ernica, l’uomo non rispettava i divieti cui era sottoposto in quanto insultava la donna mediante reiterate telefonate, portandosi anche presso il luogo di lavoro ed altre località frequentate dalla 38enne. Come disposto dall’A.G. l’uomo è stato tratto arrestato e successivamente tradotto presso la propria abitazione, sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari.