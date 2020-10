Aurelio, paura sul bus 881 che prende fuoco: da capire le cause

Intorno alle ore 12.30 di oggi, giovedì 22 ottobre 2020, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con 3 mezzi, tra i quali un ‘autobotte della sede di Nomentano, presso Piazza Pio XI, civ 76 per l’incendio di un autobus.

Lo stesso è stato completamente avvolto dalle fiamme e, fortunatamente, non risultano feriti. Presenti sul posto gli enti preposti alla viabilità che momentaneamente risulta interdetta.

Atac, in fiamme bus sulla linea 881: il comunicato di Atac



Per ragioni ancora da stabilire, intorno alle 12.30 si è sviluppato un incendio su un bus della linea 881 mentre percorreva piazza Pio XI. Non ci sono state conseguenze per le persone.

La vettura era in servizio da oltre 15 anni.