Tuscolano, sorpresa a togliere le etichette sui capi di abbigliamento rubati

Mercoledì pomeriggio gli agenti del commissariato Tuscolano hanno arrestato per rapina aggravata H.G., una 19enne di origine bosniaca, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Ecco cosa è successo

La ragazza, dopo essersi introdotta in un negozio di una nota catena commerciale, ha sottratto capi d’abbigliamento per un valore pari a 99,90 e in prossimità di un secchio per l’immondizia ha iniziato a staccare le etichette delle due giacche.

E’ stato il direttore del negozio a sorprenderla sul fatto e ad inseguirla dopo averlo segnalato al NUE 112, permettendo l’intervento dei poliziotti del commissariato Tuscolano.

Arrivati sul posto i poliziotti, dopo un breve inseguimento, hanno arrestato la 19enne che è stata associata presso il carcere di Rebibbia.

Le due giacche, invece, sono state restituite al direttore del negozio.