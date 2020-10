Nella tarda mattinata di oggi, 21 ottobre, nel corso di un servizio appositamente organizzato per il contrasto del fenomeno dei furti nelle Aree di Servizio, gli operatori della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino hanno proceduto all’arresto di due persone per il reato di furto su autovettura.

La perquisizione e l’arresto

I due uomini, entrambi ventiduenni di origine campana, erano arrivati presso l’area di servizio Casilina Est dell’A/1 a bordo di una Fiat Panda con targa italiana.

Il personale impegnato nel servizio li ha notati aggirarsi tra i veicoli in sosta e li ha prontamente bloccati dopo che i due avevano aperto lo sportello di una Ford Mondeo, asportando prodotti elettromedicali per un valore superiore ai 15.000 euro.

La vettura risultava appartenere ad un medico diretto presso un ospedale romano.

All’interno della Fiat Panda, a seguito della perquisizione, è stato trovato un dispositivo interdittore di frequenza, utilizzato per aprire facilmente le autovetture, insieme ad uno “scanner radio” per intercettare le frequenze radio “Polizia”, oltre ad un PC portatile con altri effetti personali, questi ultimi risultati precedentemente rubati nella mattinata da un veicolo in sosta nell’Area di Servizio Teano.

I due sono stati tratti in arresto in flagranza per furto aggravato.