Lazio, Coronavirus. 1219 positivi e 20mila tamponi effettuati: i dati di oggi

Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“SU OLTRE 20 MILA TAMPONI OGGI NEL LAZIO SI REGISTRANO 1.219 CASI POSITIVI, 16 I DECESSI E 133 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA I TAMPONI E I POSITIVI E’ 5,9%.

Queste sono le giornate più difficili, occorre rigore e rispetto del distanziamento . Bene avvio sistema di prenotazione online dei drive-in, da ieri effettuate 5 mila prenotazioni e presto tutti i drive di Roma avranno accesso solo previa prenotazione online. Ci aspettiamo un incremento del valore RT soprattutto nelle province, Roma sta tenendo. La rete ospedaliera è entrata nella settima fase, programmati a regime circa 3.000 posti riservati a COVID.

Nella Asl Roma 1 sono 177 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 76, 88, 91, 91 e 93 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 233 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ottanta casi con link familiare o contatto di un caso già noto e settantotto i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano cinque decessi di 58, 61, 70, 72 e 102 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 133 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 88 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 35 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi con link familiare o contatto di un caso già noto e sette casi individuato su segnalazione del medico di medicina generale. Due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl Roma 5 sono 107 i casi nelle ultime 24h e si tratta di diciannove casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Undici i casi con link al cluster del Nomentana Hospital dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 57 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 88 i casi nelle ultime 24h e si tratta di trentotto casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 79 anni con patologie.

Nelle province si registrano 446 casi e tre i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono centouno i nuovi casi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 69 e 84 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano centocinquantanove nuovi casi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 83 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano novantanove nuovi casi e si tratta di cinquantanove casi con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Rieti si registrano ottantasette nuovi casi e di questi sessantasette con link al cluster della RSA San Raffaele a Borbona dove è in corso l’indagine epidemiologica. Venti i casi con link familiare o contatto di un caso già noto” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Inoltre, segue quanto è emerso dai dati attuali:

TEST NELLE SCUOLE: AD OGGI NELLE SCUOLE CIRCA 2 MILA CASI E DI QUESTI L’84% STUDENTI IN PREVALENZA DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI, IL 16% E’ PERSONALE SCOLASTICO. LE ASL SONO INTERVENUTE IN OLTRE 1.000 ISTITUTI CHIUDENDO PROVVISORIAMENTE 9 SCUOLE PER CONSENTIRE LA SANIFICAZIONE;

VACCINO ANTINFLUENZALE : DISPONIBILI PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE (MMG) E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (PLS) OLTRE 855 MILA DOSI DI VACCINO ANTINFLUENZALE. GIÀ SOMMINISTRATE 374 MILA DOSI. PER LE FASCE DAI 60 ANNI IN SU E DAI 6 MESI E I 6 ANNI CONSIGLIAMO DI PRENOTARE IL VACCINO DAL PROPRIO MMG O PLS;