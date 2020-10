Nella serata di ieri 20 ottobre, a Colle San Magno, i Carabinieri della Stazione di Roccasecca, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio che ha interessato il territorio dell’intera Compagnia di Pontecorvo, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 39enne del luogo, già censito per il reato di gioco d’azzardo.

Marijuana, canapa e bilancino di precisione: tutto sotto sequestro

In particolare i militari, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione dell’uomo, rinvenivano oltre 300 grammi di marijuana suddivisa in nove barattoli di vetro, 38 rami di pianta di canapa in essiccazione e un bilancino di precisione.

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro, mentre per l’uomo, al termine delle formalità di rito, sono stati predisposti gli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Quanto accaduto a Boville Ernica

Nel corso della notte, a Boville Ernica, i militari della locale Stazione durante un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione di reati predatori, hanno controllato un’autovettura con alla guida un 25enne del posto, già censito per reati contro la persona, il patrimonio, inerenti gli stupefacenti ed attualmente sottoposto alla misura di prevenzione personale dell’Avviso Orale.

Dal controllo è emerso che lo stesso era sprovvisto di patente di guida, poiché revocata dal Prefetto di Frosinone il 20 novembre dello scorso anno, per violazioni inerenti agli stupefacenti e pertanto è stato deferito in stato di libertà per guida senza patente da parte di persona sottoposta ad una misura di prevenzione personale.