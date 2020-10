Albano Laziale, incendio in un’autorimessa: inagibili due appartamenti

Brutta disavventura ad Albano Laziale dove è verificato un incendio all’interno di un’autorimessa. Ecco cosa è successo.

Albano Laziale, incendio in un’autorimessa

Nella giornata di ieri, 20 ottobre 2020, alle ore 22,06 presso il comune di Albano Laziale, in via dei Piani di Monte Savello n. 43 ,la sala operativa del comando di Roma ha inviato diverse squadre dei vigili del fuoco per un incendio in un’autorimessa.

Il tempestivo intervento dei soccorritori vvf ha evitato alle fiamme presenti all’interno del locale box, di propagarsi e coinvolgere le attività circostanti.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Una volta estinto le fiamme, i vigili del fuoco hanno costatato danni e reso inagibili due appartamenti, quelli ubicati al di sopra del box andato a fuoco. Sul posto presente la squadra di Marino 15/A ,con l’ausilio di due autobotti Ab/10 e Ab/12,l’autoscala AS/12,il carro degli autoprotettori .

Presenti anche il 118 e le Forze dell’Ordine.