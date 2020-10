Labico, dipendente comunale positivo al Covid: tampone per il Sindaco

Un dipendente comunale di Labico è risultato positivo al Covid-19. Tutti gli uffici, come da protocollo, sono stati chiusi al fine di effettuare la sanificazione.

Il post de Comune di Labico

Comunichiamo alla cittadinanza che un dipendente comunale è risultato positivo al covid19, pertanto, in ottemperanza ai protocolli vigenti è stata disposta la chiusura degli Uffici Comunali di Labico per domani, 21/10/2020 al fine di effettuare le operazioni di disinfezione di tutti gli uffici.

Il Sindaco, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, dei dipendenti dell’Ente e della comunità labicana, esprime massima vicinanza ed augura al dipendente comunale una pronta guarigione!

Anche il Sindaco Giovannoli si sottopone al tampone: gli esiti attraverso un post Facebook

Questa sera mi sono dovuto sottoporre a tampone rapido e posso quindi tranquillizzare non solo la mia famiglia ma tutta la cittadinanza: il risultato è stato negativo e sto bene!

Vorrei esprimere vicinanza a tutti coloro che invece in questi giorni stanno ricevendo referti che segnalano la positività. Anche se solo per pochissimo tempo ho provato anche io paura ed incertezza.

Per questo già da domani lavorerò con ancora più lucidità e fermezza per attuare tutte le misure necessarie di mia competenza contro la diffusione del virus e per mandare avanti tutti gli altri aspetti della vita amministrativa del nostro Comune.