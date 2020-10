Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 26 ottobre 2020: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Io ti cercherò – Due padri – Le divise

23:30 SetteStorie

23:45 TG1 60 Secondi

23:48 SetteStorie

00:40 S’è fatta notte

01:10 RaiNews24

01:39 Che tempo fa

01:45 Il caffè di Rai 1

02:40 Cultura presenta Italiani – Fausto Coppi

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Documentari presenta The Choice 2020: Trump VS Biden

23:35 Una Pezza di Lundini

00:00 Stracult Live Show

01:20 Calcio Totale

02:20 Casa Famiglia Semafori

03:55 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:20 Che succ3de?

20:45 Un posto al sole

21:20 Report

23:15 Fame d’amore

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Parlamento Magazine

01:10 Cultura presenta Terza Pagina

01:55 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarta Repubblica

00:45 Tv Story Superstar

02:12 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:32 Media Shopping

02:49 Il Prigioniero della Montagna

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:39 Meteo.It

20:40 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia la Voce dell’Insofferenza

02:02 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Droga e Omicidi – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Jack Ryan – L’Iniziazione

23:35 Tiki Taka – la Repubblica del Pallone

01:35 Disconnessi On The Road

02:10 Studio Aperto – la Giornata

02:22 Sport Mediaset – la Giornata

02:37 Media Shopping

02:52 Notte Da Incubo – Grimm

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Grey’s Anatomy

23:05 Private Practice

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Camera con vista

02:20 L’aria che tira

8 TV8

20:25 Guess My Age – Indovina l’età

21:35 Gomorra – La serie

23:20 Escobar – Il fascino del male

01:20 UEFA Europa League Magazine

01:50 Elysium

03:50 Coppie che uccidono

9 NOVE

20:10 Deal With It – Stai al gioco

21:30 Riaccendiamo i fuochi – Milano

22:40 Little Big Italy

00:05 L’assedio

02:40 Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Polarizzazione del Tavolo – The Big Bang Theory VII

20:42 La Turbolenza dell’Amicizia – The Big Bang Theory VII

21:04 Rise Of The Legend – la Nascita della Leggenda

23:54 Whiteout – Incubo Bianco

01:59 The Sinner , 7

02:39 The Sinner , 8

21 Rai 4

20:30 Criminal Minds X ep.12

21:19 Marvel’s Daredevil III ep.13

22:14 Marvel’s Jessica Jones II ep.13

23:13 Sei ancora qui – I Still See You

01:00 X-Files VI ep.14

01:53 X-Files VI ep.15

02:35 Anica appuntamento al cinema

02:38 Strike Back: Revolution ep.1

22 Iris

20:04 Estorsione Violenta – Walker Texas Ranger

20:59 Human Rights

21:01 The Butler

23:45 The Blind Side

02:13 Note di Cinema

02:18 Palmetto

23 Rai 5

20:25 Vienna: impero, dinastia e sogno

21:16 Nessun Dorma

22:18 Film – Nato a Casal di Principe

23:47 Bb King: The Life Of Riley

01:23 Rai News Notte

01:26 I Più Grandi Musei del Mondo: San Pietroburgo L’Ermitage

02:19 Vienna: impero, dinastia e sogno

03:11 Wild Italy

24 Rai Movie

21:10 …E poi lo chiamarono il magnifico

23:20 Monte Walsh – Il nome della giustizia

01:30 La notte rossa del falco

03:05 Birra ghiacciata ad Alessandria

25 Rai Premium

20:20 Che Dio ci aiuti – Azione e reazione ep.6

21:20 Tale e quale Show 2020 – p.6

23:50 La porta rossa – p.5

01:45 Lui & Lei 2 – Danni materiali p.8

03:15 Intramontabili – p.2

26 Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 The Words

23:10 Brasile e il mondo del sesso a pagamento

00:25 XXX – Un mestiere a luci rosse

01:25 Sex Life

02:25 Io, sex robot

03:20 Who Cares – Vita da prostitute

27 Paramount Network

20:10 Happy Days

21:10 The Door in the Floor

23:00 The Shepherd – Pattuglia di confine

01:00 Law & Order: Criminal Intent

03:20 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

20:00 Rosario da Lourdes

20:30 TG 2000

20:50 TG TG

21:10 Don Bosco

23:00 Storie straordinariamente normali

23:55 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

21:30 Little Murders by Agatha Christie

01:10 Like – Tutto ciò che Piace

01:40 La Mala Educaxxxion

03:00 I menù di Benedetta

03:55 Non ditelo alla sposa

30 La 5

21:10 Rosamunde Pilcher: L’Uomo Dei Miei Sogni

23:05 Uomini e Donne

00:33 Grande Fratello Vip Aut.

03:13 Accettazione – Dr. House – Medical Division II

03:53 Il Coraggio di Morire – Dr. House – Medical Division II

31 Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti – Roberto e Lucia vs. Carla ed Eric

21:30 Riaccendiamo i fuochi – Milano

22:35 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta – Michela

23:45 Vite al limite – Brandi e Kandi

01:30 Vite al limite – la storia di Doug

34 Cine34

20:11 Ricky & Barabba

22:05 Onda su onda

00:13 Legge violenta della squadra anticrimine

01:58 I predatori di Atlantide

03:32 Dentro lo schermo – filler cine34

35 Focus

20:15 Dhl A300 – Attentato A Baghdad – Indagini Ad Alta Quota III

21:15 La Piramide Allagata – Civiltà Sepolte: i Misteri del Nilo

22:15 Arminio, il Selvaggio – Barbarians – Roma Sotto Attacco

23:15 All’Origine del Tempo – Atlante del Cosmo

00:15 Spacex: Dalla Demo 2 Alla Colonizzazione di Marte

00:50 Appesi A un Filo – Indagini Ad Alta Quota III

01:40 La Cospirazione della Svastica – Cose di Questo Mondo III

02:28 Meteo Focus

02:30 Corsica: A Picco sul Mare

03:30 Jacques Cousteau: Mio Padre, il Capitano

38 Giallo

20:10 Law & Order – i due volti della giustizia – una bambina difficile

21:10 L’ispettore Barnaby – la puntura della morte

23:00 Alice Nevers – Professione giudice – L’appartamento

00:00 Alice Nevers – Professione giudice – Talento 2.0

01:00 Law & Order – i due volti della giustizia – Giustizia o vendetta?

01:55 Law & Order – i due volti della giustizia – Padre padrone

02:45 Law & Order – i due volti della giustizia

03:40 Nightmare Next Door – Morte nella stalla

39 TOP Crime

21:10 Passato e Presente – C.S.I. New York VIII

22:00 Salute – C.S.I. New York VIII

23:00 Furto D’Identità – C.S.I. – Scena del Crimine XI

00:00 Gas Letali – C.S.I. – Scena del Crimine XI

00:55 Fino A Prova Contraria – Law & Order: Unità Speciale XIV

01:40 La Trappola – Law & Order: Unità Speciale XIV

02:20 Vite Parallele – Law & Order: Unità Speciale XIV

03:00 Abusi Ripetuti – Law & Order: Unità Speciale XIV

49 Spike TV

20:00 Supernatural

21:30 The Librarians

23:30 Spartacus – Gli dei dell’arena

01:10 Supernatural

03:00 Baywatch

52 DMAX

20:30 Nudi e crudi – Pericolo in Botswana

21:25 River Monsters: misteri dagli abissi

23:20 WWE Raw

01:15 Meteo disastri

03:15 Voli da incubo

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. Sant’Agostino con il Prof. Alberto Melloni

21:10 Cronache dall’impero p.1. Le donne di Augusto

21:40 Cronache dal Mito. Afrodite: le leggi dell’amore

22:10 La croce e la spada p.4. Santa Caterina

23:00 Il segno delle donne p.3. Vera Vergani

00:00 Notiziario – RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e Presente. Sant’Agostino con il Prof. Alberto Melloni

01:00 Senza distinzione di genere p.3. La politica e le cariche pubbliche

01:30 Lady Travellers p.3. Mary Kingsley

01:50 Pillole Argo Il venditore di sogni

02:00 La lotta dell’uomo per la sopravvivenza p. 6. Verso la scienza

03:00 L’Italia della Repubblica P.11. Gli Anni di Piombo

03:40 Moda

55 Mediaset Extra

21:15 Grande Fratello Vip (In Diretta Dalla Casa)

59 Motor Trend

21:20 Affari a quattro ruote

22:15: Dal pollaio alla pista

23:10 Affari a quattro ruote

00:05 Fast N’ Loud

01:00 Fast N’ Loud

66 Italia 2

20:20 Il Nascondiglio di Orochimaru – Naruto Shippuden

20:45 Incontro – Naruto Shippuden

21:10 Constantine

23:25 Il Vortice del Weekend – The Big Bang Theory V

23:55 Il Malfunzione del Teletrasporto – The Big Bang Theory V

00:20 La Fibrillazione di Hawking – The Big Bang Theory V

00:45 L’ Impermanenza del Celibato – The Big Bang Theory V

01:10 L’ Accellerazione del Lancio – The Big Bang Theory V

01:35 Amore e Gravidanza – Due Uomini e mezzo

02:00 Simulcast Radio 101