Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 20 ottobre 2020: programmi in TV in onda stasera

RAI 1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – Rione Serra venerdì

23:45 – Porta a Porta

01:20 – RaiNews24

01:47 – Che tempo fa

01:55 – Cultura presenta Mare Nostrum – Livorno

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Enrico Brignano in Un’ora sola Vi vorrei

22:50 – Una Pezza di Lundini

23:15 – Giovani e famosi

00:20 – Premio Persefone 2020

01:20 – Protestantesimo

01:50 – Appuntamento al cinema

01:55 – Casa Famiglia Il liberante

RAI 3

20:25 – Tutto su mia madre

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

00:00 – TG3 Linea notte

RAI 4

20:34 – Criminal Minds X ep.8

21:22 – I bambini di Cold Rock

23:14 – Wonderland pt.3

23:51 – Il colpevole – The Guilty

01:22 – X-Files VI ep.6

CANALE 5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – TEMPTATION ISLAND

01:05 – TG5 – NOTTE

ITALIA 1

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – FIORI SELVAGGI

21:20 – KICKBOXER: RETALIATION – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

22:53 – METEO.IT

22:56 – KICKBOXER: RETALIATION – 2 PARTE

23:40 – X-MEN – 1 PARTE

00:30 – TGCOM

CANALE 20

21:04 – JUPITER – IL DESTINO DELL’UNIVERSO

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – JUPITER – IL DESTINO DELL’UNIVERSO

23:41 – I VICHINGHI – 1 PARTE

00:45 – TG COM

00:50 – METEO

00:52 – I VICHINGHI

01:46 – HEROES REBORN – GUSTO SANGUE

RETE 4

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

00:47 – LA VITA SCANDALOSA DI LADY W – 1 PARTE – 1aTV

01:18 – TGCOM

01:20 – METEO.IT

CINE 34

21:00 – QUEL BRAVO RAGAZZO – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – QUEL BRAVO RAGAZZO – 2 PARTE

22:45 – AMORE, BUGIE E CALCETTO

00:50 – 2019 DOPO LA CADUTA DI NEW YORK

02:25 – LAURA… A 16 ANNI MI DICESTI SI

RAI MOVIE

21:10 – Destini incrociati

23:30 – Chiamami col tuo nome

01:55 – Margin Call

PARAMOUNT NETWORK

20:40 – Happy Days

21:10 – Bad Boys II

23:55 – A-Team

02:10 – Law & Order: Criminal Intent

03:05 – Law & Order: Criminal Intent

IRIS

21:00 – EL DORADO

23:37 – IN NOME DI DIO/IL TEXANO

01:44 – PER FAVORE NON TOCCATE LE VECCHIETTE

03:09 – CIAKNEWS

TV 8

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 36 Prima TV

21:30 – Elysium

23:40 – The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro

02:15 – Furia cubana

TV 9

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – Man on Fire – Il fuoco della vendetta

00:20 – Ultimo – Il capitano

01:40 – Airport Security: Europa

02:10 – Airport Security: Europa

02:35 – Airport Security: Europa

CIELO

20:20 – Affari di famiglia Lavoro per Chumlee

20:50 – Affari di famiglia Pronti a partire

21:20 – La Tete en Friche – La testa tra le nuvole Prima TV

22:55 – Intimacy – Nell’intimità

01:05 – La carne

LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – L’Aria Che Tira (r)

LA7 D

21:30 – Drop Dead Diva

00:50 – La mala educaxxxion

02:05 – I menù di Benedetta

04:10 – NON DITELO ALLA SPOSA

TOP CRIME

0:15 – THE CLOSER II – LINEA DI CONFINE

21:10 – CHICAGO P.D. VI – FIDUCIA

22:00 – CHICAGO P.D. VI – COLLERA

22:55 – C.S.I. NEW YORK VIII – EFFETTO DOMINO

23:50 – C.S.I. NEW YORK VIII – SCHERMO MORTALE

00:40 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIII – GIUSTIZIA NEGATA

01:30 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIII – SAN VALENTINO

GIALLO TV

21:10 – Alice Nevers – Professione giudice – L’appartamento

22:05 – Alice Nevers – Professione giudice – Talento 2,0

23:05 – Vera

01:00 – Law & Order Scomparsa

01:55 – Law & Order Una questione di stile

02:50 – Law & Order Scelta di vita