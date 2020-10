Tivoli, tragico incidente sull’A24: deceduta una persona

Un tragico incidente è avvenuto intorno alle ore 13 della giornata odierna, martedì 20 ottobre 2020, lungo l’A24 Strada dei Parchi di Tivoli.

Per cause ancora al vaglio degli inquirenti sono entrate in collisione due vetture, scontratesi frontalmente ad alta velocità. L’impatto è stato talmente violento da causare il decesso di un uomo di 60 anni, per il quale non c’è stato nulla da fare nonostante il pronto intervento dei soccorsi.

Sul posto, per estrarre il corpo dalla lamiere, è intervenuta la Squadra 18A del distaccamento VVF di Tivoli, con l’ausilio del Carro Fiamma CF/10. Presente anche una pattuglia del 112, oltre a un mezzo del 118.