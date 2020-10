Arpino, sei nuovi casi positivi al Coronavirus e un morto

La Asl mi ha appena comunicato la positività al covid di altre sei persone di Arpino, di cui cinque in isolamento domiciliare ed una purtroppo deceduta – inizia così il post di Renato Rea, Sindaco della città ciociara, che continua dicendo quanto segue:

Le parole del Sindaco

Il problema che si sta ponendo in questi giorni è che molte persone scoprono la loro positività a seguito di tamponi effettuati presso i drive-in o presso strutture private, per cui le comunicazioni della asl non sono aggiornate in tempo reale, come testimoniato dal fatto che alcuni nominativi non sono compresi negli elenchi pur avendomi contattato privatamente per informarmi della loro positività.

Questo aumento di casi, coincidente con l’aumento del numero dei tamponi, induce più che mai ad osservare attentamente e scrupolosamente le regole del vivere civile e quelle in materia dettate dal Governo.