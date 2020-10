CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘SU OLTRE 17 MILA TAMPONI, NUMERO PIU’ ALTO IN ITALIA, OGGI NEL LAZIO SI REGISTRANO 939 CASI POSITIVI, 9 I DECESSI E 119 I GUARITI. LIEVE CALO DEI CASI A ROMA RIMANGONO ALTI I TREND DI FROSINONE LATINA E VITERBO SU CUI INCIDE UN CLUSTER NELLA CASA DI RISPOSO SAN FRANCESCO DEL COMUNE DI FARNESE’

***Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“SU OLTRE 17 MILA TAMPONI, NUMERO PIU’ ALTO IN ITALIA, OGGI NEL LAZIO SI REGISTRANO 939 CASI POSITIVI, 9 I DECESSI E 119 I GUARITI. Lieve calo dei casi a Roma rimangono alti i trend di Frosinone, Latina e Viterbo su cui incide un cluster nella casa di risposo San Francesco del Comune di Farnese.

Nella Asl Roma 1 sono 168 i casi nelle ultime 24h e si tratta di centocinquantasei casi isolati a domicilio e dodici da ricovero.

Nella Asl Roma 2 sono 228 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sessantanove casi con link familiare o contatto di un caso già noto e centosette i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. si registrano tre decessi di 76, 77 e 82 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 66 i casi nelle ultime 24h e si tratta di trentasette casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 93 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 55 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sei casi con link familiare o contatto di un caso già noto e sei i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale.

Nella Asl Roma 5 sono 41 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 6 sono 49 i casi nelle ultime 24h e si tratta di trentuno casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 91 anni con patologie.

Nelle province si registrano 332 casi e tre i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono ottantuno i nuovi casi e si tratta di casi con link familiari o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso.

Nella Asl di Frosinone si registrano centoquattro nuovi casi.

Nella Asl di Viterbo si registrano centoquattordici nuovi casi e si tratta di trentaquattro casi con link familiare o contatto di un caso già noto e venticinque i casi con link al cluster presso la casa di riposo San Francesco di Farnese dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano due decessi di 68 e 69 anni con patologie.