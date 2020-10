Coronavirus, nuovo DPCM: ecco quali sono le nuove regole

Ieri il Premier Conte ha sciolto le riserve e ha firmato il nuovo DPCM, già in vigore oggi. Non ci sono molte novità rispetto a quelle preannunciate nei giorni scorsi.

Entra in vigore il nuovo DPCM

Le misure dureranno da oggi, 19 ottobre 2020, fino al 13 novembre. Meno di un mese per capire come evolverà la situazione, Regione per Regione, sul fronte dei contagi da coronavirus. Uno scenario che ha visto un dialogo continuo tra Regioni, Comuni e Governo e che ieri è stato poi messo nero su bianco nel nuovo DPCM.

Movida e orari dei locali

Nel DPCM viene specificato come gli orari di apertura e quelli di chiusura dei locali saranno di competenza dei vari Comuni. Uno “scarica barile” che in molte zone d’Italia non è andato particolarmente a genio.

Il punto che maggiormente viene sottolineato è che ai locali è consentita l’apertura dalle 5 del mattino fino alla mezzanotte. Il consumo ai tavoli sarà consentito per un massimo di 6 persone alla volta. Vietato bere e mangiare in piedi dentro o davanti ai locali dopo le 18.

Istruzione: scuole e università

Forse è il punto che vede maggiori differenziazioni. Le lezioni, soprattutto per le scuole al primo ciclo di istruzione, continueranno ad essere in presenza. Per gli istituti superiori, invece, da mercoledì 21 ottobre è ammesso il ricorso alla didattica a distanza che «rimane complementare alla didattica in presenza» come viene citato nel DPCM.

Si fermano i campionati. Palestre e piscine continueranno la loro attività

Una regola è chiara: lo sport sarà consentito solo all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento sociale. Tutti gli sport di contatto amatoriali e tutte le attività sportive dilettantistiche, invece, dovranno fermarsi obbligatoriamente. Per gli atleti di società dilettantistiche di basket, calcio e pallavolo è consentito l’allenamento a porte chiuse ma i campionati si fermeranno.