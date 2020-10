Secondo i dati comunicati oggi dalla direzione generale della Asl Roma 5, nel territorio tiburtino ci sono cinque nuovi positivi al Sars-Cov-2. Altrettante sono le persone di cui la Asl ha comunicato oggi l’esito negativo al tampone, che porta a 68 il totale dei guariti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Alla luce anche di quest’ultimo dato, gli attualmente positivi al nuovo Coronavirus sono 78.

Le persone contagiate dall’inizio dell’emergenza sanitaria sino a oggi sono, infine, 151, delle quali purtroppo cinque decedute.

Il 50,3 per cento delle persone contagiate sono donne, il 49,7 per cento uomini.

«L’Italia, come anche il resto d’Europa e del mondo, sta vivendo un momento particolarmente delicato, con un aumento costante dei contagi da nuovo Coronavirus, che sta accelerando la sua crescita da quasi due mesi», spiega il sindaco Giuseppe Proietti. «La città di Tivoli segue questo andamento della situazione sanitaria nazionale e mondiale e ha visto crescere in modo rilevante i nuovi contagi a partire dal mese di settembre. Da marzo ad agosto compresi – primi sei mesi della pandemia – il numero totale dei positivi al nuovo Coronavirus è stato di 57 persone.

Un’impennata evidente se mettiamo a confronto questo dato con quello di settembre, che ha avuto 39 persone contagiate, e di ottobre, che ha avuto 55 positivi nelle prime due settimane. E cioè i contagiati sono stati quasi il doppio nell’ultimo mese e mezzo rispetto ai sei mesi precedenti, che comprendono anche le settimane più dure di marzo e aprile.

Oggi il totale complessivo dei positivi al nuovo Coronavirus, così come comunicato dalla Asl Roma 5, è di 151 persone. Di queste, 78 sono gli attualmente positivi. L’impennata dei nuovi contagi, che progredisce sempre di più, ci ha indotto a ritenere che occorre assolutamente incominciare a leggere e interpretare questi numeri e per far questo, il Comune di Tivoli, con il suo ufficio Informazione e stampa, ha avviato un’analisi che sarà pubblicata con un link dedicato sul sito istituzionale all’inizio della settimana prossima. L’analisi ci consente, ad esempio, di dividere il numero dei contagiati per quartieri, per sesso e per fasce di età.

Un lavoro utile non soltanto per dare un’informazione sempre più precisa e trasparente della diffusione dell’epidemia, ma anche per consentirci di assumere – avendo come base l’analisi dei dati – i provvedimenti più opportuni per fronteggiarla meglio. La mia raccomandazione è di rispettare più che mai le prescrizioni contro la diffusione del virus – uso delle mascherine, distanziamento tra persone, niente assembramenti – : cerchiamo di seguire le indicazioni che arrivano da tutte le istituzioni, Comune compreso, per tenere sotto controllo l’espandersi dell’epidemia, se si vogliono scongiurare nuovi lockdown generalizzati e tutti i riflessi negativi che potrebbero avere sulle nostre vite quotidiane e sull’economia».

Il link del video con il punto dei contagi (canale Youtube del Comune di Tivoli): https://youtu.be/C5wDPDsrrn4