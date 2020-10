Segnalate lunghe code intorno al primo pomeriggio di oggi, a causa di un incidente avvenuto tra Anagni e Ferentino. Il sinistro è avvenuto sull’autostrada A1 Milano-Napoli, andando in direzione del capoluogo campano.

Incidente sul tratto A1 della Roma-Napoli oggi

Le code si sono generate per il ripristino dell’incidente, avvenuto al km 616+400 poco prima delle 15 di oggi, 16 ottobre 2020.

Traffico intenso in questi momenti tra Anagni e Ferentino, anche per via del restringimento di carreggiata attivo, per permettere al personale di rimuovere l’incidente.

Aggiornamento: poco prima delle 16, la coda è lunga circa due chilometri.