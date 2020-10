Ieri sera alle 22:45, a Cerveteri in via Aurelia km 42, quattro Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando VV.F. di Roma, con l’ausilio di due autobotti e Un’autoscala, sono intervenute per l’incendio di un capannone di articoli per la casa.

Incendio in un capannone: ecco cosa è successo a Cerveteri

L’interno dello stesso è stato completamente distrutto dalle fiamme. Nella parte interna del capannone è presente anche un’altra attività di vendita pesce, la quale è stata parzialmente coinvolta. Non ci sono state persone coinvolte.