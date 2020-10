Lazio, anche oggi ci sarà il maltempo: allerta meteo con codice giallo

Anche nella giornata di oggi, venerdì 16 ottobre 2020, l’ondata di maltempo sarà presente in tutto il Lazio. Allerta meteo con criticità gialla.

Allerta meteo di codice giallo nel Lazio

Come era stato già preannunciato ieri, anche nella giornata di oggi ci saranno precipitazioni in tutto il Lazio. Proprio per questo la Protezione Civile Regionale ha deciso di diramato un’allerta meteo con criticità di colore giallo.

“Rischio idrogeologico a causa di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale”, queste sono le motivazioni principali.