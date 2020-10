Per la prima volta è stato effettuato un sopralluogo congiunto insieme al Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni per la verifica della condizione del fosso di Cento Gocce.

Il Consorzio periodicamente esegue già interventi di manutenzione ogni anno nelle aree del depuratore di Pantano e all’altezza di Cento Gocce, ma sono passati dieci anni da ultimo intervento nel tratto intermedio.

Dichiara l’Assessore alle attività produttive, Benedetto Paris

“Questo è oggi il cuore del Percorso delle Fonti e per questo abbiamo chiesto alla Commissaria Dott.ssa Stefania Russo di programmare sia un intervento straordinario per la rimozione di rifiuti e per la messa in sicurezza del fosso, sia una manutenzione ordinaria dal prossimo anno, specialmente a tutela del Ponte Romano.”

Conclude il Sindaco Danilo Giovannoli:

“Grazie alla disponibilità di tutta la struttura del Consorzio è stato possibile fare il sopralluogo all’opportuna presenza delle associazioni che gestiscono il Percorso, individuando insieme diversi interventi che saranno realizzati da qui alla prossima primavera. Interventi a tutela dell’ambiente, del fosso e delle aree adiacenti”