Ci sono dieci nuovi positivi al Sars-Cov-2 nel territorio del Comune di Tivoli. A comunicarlo è la direzione generale della Asl Roma 5. I dati fanno riferimento a ieri, mercoledì 14, e oggi, giovedì 15 ottobre. Sale a 78 il numero delle persone attualmente contagiate dal nuovo Coronavirus.

Aumentano i positivi a Tivoli

Il numero delle persone guarite – in base ai dati trasmetti dalla Asl – resta invece fermo a 63.

Dato l’aumento dei contagi, che a Tivoli nell’ultimo mese e mezzo ha superato il totale registrato nei primi sei mesi della pandemia (da marzo ad agosto 2020), il Comune, con l’aiuto dell’Ufficio informazione e stampa, ha predisposto un database che consente di seguire l’andamento dell’epidemia nel territorio tiburtino e di leggere i dati quartiere per quartiere e mese per mese in base all’età media dei contagiati.