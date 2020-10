Salgono ancora i contagi da Covid-19 a Paliano. Ad ufficializzarlo il Sindaco, Domenico Alfieri.

Il post Facebook del Sindaco di Paliano, Domenico Alfieri

Ad oggi i Palianesi positivi al Covid-19 sono 8.

A loro va un forte abbraccio da parte mia e gli auguri di una pronta guarigione.

Vi siamo vicini!

Devo far notare però che mi è stato comunicato dalle Autorità competenti un solo caso degli 8 che ad oggi sono contagiati.

Se non ne avessi avuto comunicazione dai Medici di Base e dai diretti interessati che responsabilmente mi hanno contattato non ne avrei ancora conoscenza.



Tutto ciò non è concepibile ma sicuramente è l’indicazione chiara che il lavoro si sta appesantendo per i tanti addetti alla sanità che ringrazio per l’impegno profuso.



Ognuno di noi deve fare la propria parte in questa complicata battaglia contro il Virus.

Ai miei Concittadini chiedo una cosa. Nel caso in cui dovete effettuare il Tampone recatevi necessariamente nella Asl di Competenza e cioè Frosinone.

Recarsi a Colleferro significa effettuare il tampone in una Asl di diversa competenza e ciò causa inevitabili ritardi nella conoscenza dell’esito del tampone dovuta a comunicazioni che devono avvenire tra una Asl e l’altra che tardano ad avvenire.



In questi giorni comunque chiederò alla Asl di Frosinone di creare un drive covid ad Anagni, assieme con il Sindaco Daniele Natalia che ho sentito ieri.



La nascita di questo presidio permetterà agli abitanti della zona nord della Provincia di fare meno strada per effettuare il tampone e di non recarsi a Frosinone.



Penso sia giusto e doveroso da parte della Asl di Frosinone adempiere a questa legittima richiesta.