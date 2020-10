Torpignattara. Contrabbando di tabacchi: sequestrati oltre 50 kg di tabacco

Torpignattara. Arrestato dalla Polizia di Stato, per contrabbando di tabacchi, un afgano di 50 anni

Li ha insospettiti quello scambio avvenuto ieri pomeriggio in via di Torpignattara.

Sequestrati oltre 50 kg. di tabacco privo di talloncino dei Monopoli dello Stato

E così, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di zona, diretto da Giuseppe Amoruso, in servizio per il controllo del territorio, hanno deciso di fermare i due uomini e di verificare cosa stesse accadendo.

Accertato che nell’involucro dell’acquirente, un afgano di 41 anni, vi era del tabacco privo di talloncino dei Monopoli dello Stato, i poliziotti hanno accompagnato i due fermati negli uffici di polizia. Qui, durante la perquisizione del “venditore” N.H., anche lui afgano di 50 anni, gli agenti hanno rinvenuto, all’interno del suo zaino, 52 confezioni di tabacco per un peso pari a 2,080 kg. nonché una banconota da 50 euro.

A casa dello straniero, durante la perquisizione, sono stati sequestrati 1400 confezioni di tabacco lavorato estero privo di talloncino dei Monopoli di Stato del peso di 56 kg. nascosti all’interno di una valigia chiusa a chiave e 20 banconote da 50 euro custodite all’interno di un’altra valigia, probabile provento dell’attività illecita.

Per il 50enne è scattato l’arresto per contrabbando di tabacchi lavorati esteri mentre all’altro è stata notificatala sanzione amministrativa prevista per l’acquisto del tabacco.