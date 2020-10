Appena liberato a seguito dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Roma per un furto che aveva perpetrato nella notte precedente, un 22enne romeno è finito nuovamente in manette con l’accusa di rapina aggravata.

CENTRO STORICO. SEGUE UNA DONNA NELL’ANDRONE CONDOMINIALE E LA SCARAVENTA VIOLENTEMENTE A TERRA PER RAPINARLA DEL GIROCOLLO IN ORO

Ad arrestarlo, dopo appena un’ora dalla sua liberazione, sono stati i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina che lo hanno bloccato in via della Scrofa, nel cuore della Capitale, dopo aver rapinato una donna 60enne che stava rincasando in vicolo della Campana.

Soltanto un’ora prima era stato liberato, dopo l’udienza di convalida per essere stato arrestato nella notte per un altro furto

Individuata la vittima che rientrava in casa dopo aver fatto la spesa, con alcune buste piene, il malvivente l’ha raggiunta e cogliendola di sorpresa, l’ha scaraventata di schiena a terra e le ha strappato con violenza un girocollo in oro, scappando poi a piedi nelle vie limitrofe.

22ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI

Allertati da alcuni passanti che hanno notato la scena, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina in transito in zona sono immediatamente intervenuti riuscendo a fermare il 22enne in via della Scrofa.

La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima mentre per l’arrestato, questa volta, si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia. Tre anni e mezzo la condanna, a seguito del processo per direttissima.

Foto di repertorio