Risparmiare sugli acquisti con Groupon: ecco quello che devi sapere

Cercare di risparmiare sugli acquisti è sempre un’ottima idea e grazie al web diventa più facile. Non è raro infatti riuscire a comprare online i prodotti che si desiderano ad un prezzo più basso rispetto a quello di listino, che si trova normalmente nei negozi fisici.

Bisogna però capire come muoversi per trovare velocemente le occasioni di sconto più interessanti. Una soluzione è quella di visitare periodicamente tutti i siti web delle proprie marche preferite e iscriversi ad ognuna delle loro newsletter, ma è un lavoro che diventa davvero lungo e faticoso. Inoltre in mezzo a tante informazioni c’è il rischio di perdersi le occasioni più ghiotte.

In alternativa si possono visitare i portali che raccolgono tutti i migliori codici sconto per fare acquisiti all’interno degli e-commerce: questa seconda soluzione ha il pregio di risultare più semplice e immediata, perché in un unico posto si può trovare tutto quello che serve per risparmiare su diverse categorie, come ad esempio i prodotti per la casa, l’abbigliamento, i giocattoli, l’elettronica, i cosmetici e tanto altro.

Tutto facile dunque? In realtà c’è da scegliere bene il portale in cui prelevare i codici sconto, perché a volte si trovano siti con offerte non aggiornate, che rischiano solo di far perdere del tempo. Oppure se ne trovano altri con codici sconto di marche sconosciute e poco interessanti, per cui non vale la pena seguirli.

È bene sapere che Groupon contiene numerose offerte base al suo interno, ma grazie a qualche piccola accortezza si può aumentare il livello del risparmio.

Codice sconto di benvenuto riservato ai nuovi utenti

Chi non ha mai comprato su Groupon ha l’opportunità di ricevere un coupon Groupon da utilizzare per il suo primo acquisto. Si tratta di un’iniziativa riservata ai nuovi utenti che decidono di iscriversi al sito. Questo meccanismo in realtà fa risparmiare due volte: la prima volta grazie al codice che si riceve via mail e che permette di applicare una riduzione aggiuntiva sul prezzo di categorie di prodotto specifiche, la seconda volta grazie alle segnalazioni di nuove offerte aggiornate che si ricevono ad intervalli regolari tramite la newsletter.

Offerte lampo: gli sconti aggiuntivi da prendere al volo

Un altro modo per abbassare ulteriormente i prezzi su Groupon è quello di approfittare dei deals che si trovano nella sezione dedicata alle offerte lampo. Qui infatti si trovano dei prezzi già scontati su cui viene applicato un ulteriore buono sconto solo per poco tempo (di solito non più di qualche giorno). Qualcuno potrebbe pensare che si tratti di promozioni di poco conto, create solo per attirare gli utenti, ma non è affatto così. Si possono infatti fare degli ottimi affari se si arriva in tempo per approfittarne. In questo caso quello che conta è la velocità con cui si usufruisce dei coupon: se si aspetta troppo si rischia di perderli per sempre.

Codici sconto sempre con sé grazie all’App di Groupon

Per non perdere nessuna opportunità di risparmio è possibile scaricare l’app di Groupon, per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e sui deals del momento. Per chi si muove spesso è una soluzione davvero comoda, perché permette di fare acquisti anche in mobilità, mentre si è sui mezzi di trasporto, in coda alla posta oppure durante la pausa pranzo. Online è davvero facile trovare i famosi codici sconto Groupon, basta affidarsi ai siti giusti! Una volta fatto i coupon vanno copiati e incollati nell’apposito box presente alla pagina del pagamento e il gioco è fatto: lo sconto si applica magicamente al totale dell’ordine, sia su APP che su PC!

Tanti sconti sui prodotti delle marche preferite

Tutti hanno una o più marche preferite di cui si fidano e dalle quali comprerebbero ad occhi chiusi. Perché allora non approfittare di un terzo modo per risparmiare su Groupon?

Cercando nel menu del sito si trovano infatti le pagine dedicate ai brand più amati dagli utenti: scegliendo quello che si preferisce si trovano radunate in una stessa pagina tutte le offerte attive in quel momento per acquistarne i prodotti. In questo modo diventa semplice capire velocemente qual è l’offerta migliore, in relazione a quello che si vuole comprare. A volte ci sono coupon per comprare singoli prodotti o applicabili ad intere categorie, ma si possono trovare anche delle offerte last minute, degli incentivi per chi invita gli amici ad iscriversi e altre opportunità.

Offerte da non perdere nella tua città

Un’altra occasione di risparmio è data da tutte quelle attività che offrono dei servizi sul territorio, come ad esempio hotel, ristoranti, parrucchieri, palestre, centri benessere, dentisti, fisioterapisti e cinema, giusto per fare qualche esempio. Su Groupon si possono trovare le offerte attive nella propria città, o in quella che si sta per visitare se si ha in progetto di andare in vacanza. In questo modo si possono ottenere sconti significativi su tanti servizi che magari non si acquisterebbero senza questi incentivi. Voglia di perdere peso? Ci sono le offerte per prenotare una seduta in un centro di dimagrimento. C’è bisogno di rinnovare il look? Ci sono diversi codici promozionali per un taglio o una piega presso i migliori parrucchieri della zona.

Offerta del giorno, quella che proprio non si può lasciar scappare

Un ultimo piccolo trucco per trarre sempre il massimo dal sito di Groupon è quello di tenere d’occhio l’offerta del giorno. Di solito si trova un banner ben visibile in home page che la segnala. Facendo un semplice click ci si ritrova in una pagina contenente le migliori promozioni della giornata, che comprendono prodotti anche molto diversi tra loro. Magari non li si stava cercando, ma scorrendo l’elenco può capitare di trovarsi davanti ad un accessorio a cui proprio non si può dire di no, oppure ci si accorge di aver bisogno di un prodotto che in quel momento ha un prezzo ribassato. Trattandosi di un’offerta del giorno bisogna chiaramente approfittarne velocemente, prima che finisca.

Crediti foto