Proseguono sanificazioni nel Dipartimento Simu. Riapertura prevista per venerdì 16 ottobre

Dopo il caso di positività al Covid – 19 di un dipendente del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana riscontrato martedì 13 ottobre vanno avanti le attività di sanificazione anche oggi.

La riapertura degli uffici in via Luigi Petroselli 45 è prevista per venerdì 16 ottobre. Ricordiamo che pochi giorni prima era stato riscontrato un altro caso e l’ufficio era stato chiuso per permettere la sanificazione e aveva riaperto proprio un giorno prima del nuovo caso.

Foto di repertorio